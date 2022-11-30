Live
  • Среда 30.11.2022
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.93
    • 🟢

Новый автобусный маршрут вводится для жителей Индустриального района

Общество 17:46   30.11.2022
Елена Нагорная
Новый автобусный маршрут вводится для жителей Индустриального района Фото: Харьковский горсовет

Автобусный маршрут №25е «автостанция «Индустриальная» — ул. Луи Пастера» начнет курсировать в Харькове с четверга, 1 декабря.

Это связано с необходимостью перевозки жителей улиц Плиточной и Луи Пастера, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Автобус будет курсировать так: автостанция «Индустриальная» — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. Мира — ул. Плиточная — ул. Луи Пастера.

Читайте также: 34 автобусных маршрута разработали в Харькове на случай блэкаута. Подробности

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:06
Агитировал в кафе поддерживать Путина: под Харьковом разоблачили коллаборанта
17:26
Бесплатные дрова: Харьковщине дадут еще 20 млн, которые не потратила Сумщина
17:11
В Харькове трамвай №3 временно будет возить по другому маршруту
16:37
СБУ обыскала жилье экс-нардепа Мураева из Харькова и его приспешников
14:27
Синегубов: есть предложение сократить комендантский час в Харьковской области

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Новый автобусный маршрут вводится для жителей Индустриального района»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 17:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобусный маршрут №25е «автостанция «Индустриальная» — ул. Луи Пастера» начнет курсировать в Харькове с четверга, 1 декабря.".