Новый автобусный маршрут вводится для жителей Индустриального района
Фото: Харьковский горсовет
Автобусный маршрут №25е «автостанция «Индустриальная» — ул. Луи Пастера» начнет курсировать в Харькове с четверга, 1 декабря.
Это связано с необходимостью перевозки жителей улиц Плиточной и Луи Пастера, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.
Автобус будет курсировать так: автостанция «Индустриальная» — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. Мира — ул. Плиточная — ул. Луи Пастера.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 17:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобусный маршрут №25е «автостанция «Индустриальная» — ул. Луи Пастера» начнет курсировать в Харькове с четверга, 1 декабря.".