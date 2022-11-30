Новый автобусный маршрут вводится для жителей Индустриального района

Автобусный маршрут №25е «автостанция «Индустриальная» — ул. Луи Пастера» начнет курсировать в Харькове с четверга, 1 декабря.

Это связано с необходимостью перевозки жителей улиц Плиточной и Луи Пастера, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Автобус будет курсировать так: автостанция «Индустриальная» — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. Мира — ул. Плиточная — ул. Луи Пастера.