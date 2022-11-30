Новий автобусний маршрут запроваджується для жителів Індустріального району

Автобусний маршрут №25е “автостанція “Індустріальна” – вул. Луї Пастера” розпочне курсувати у Харкові з четверга, 1 грудня.

Це пов’язано з необхідністю перевезення мешканців вулиць Плиткової та Луї Пастера, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Автобус курсуватиме так: автостанція “Індустріальна” – пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Миру – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера.