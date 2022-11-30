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Новий автобусний маршрут запроваджується для жителів Індустріального району

Суспільство 17:46   30.11.2022
Олена Нагорна
Новий автобусний маршрут запроваджується для жителів Індустріального району Фото: Харківська міска рада

Автобусний маршрут №25е “автостанція “Індустріальна” – вул. Луї Пастера” розпочне курсувати у Харкові з четверга, 1 грудня.

Це пов’язано з необхідністю перевезення мешканців вулиць Плиткової та Луї Пастера, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Автобус курсуватиме так: автостанція “Індустріальна” – пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Миру – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 17:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобусний маршрут №25е “автостанція “Індустріальна” – вул. Луї Пастера” розпочне курсувати у Харкові з четверга, 1 грудня.".