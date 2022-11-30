Враг пытается двигаться на Харьковщине — Зеленский (видео)
В традиционном вечернем обращении к народу Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что ситуация на фронте сложная.
«Ситуация на фронте сложная. Несмотря на очень большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге», — отметил Президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ держат оборону и не дают врагу реализовать задуманное. В частности — захватить Донбасс.
«Они говорили, что захватят Донбасс весной, летом, осенью… На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там каждый день сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды… Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. Мир же будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых», — заверил Зеленский.
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Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) прогнозируют активизацию военных действий на фронте на этой неделе.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 07:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В традиционном вечернем обращении к народу Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что ситуация на фронте сложная".