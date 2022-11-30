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Ворог намагається рухатись на Харківщині – Зеленський (відео)

Події 07:38   30.11.2022
Оксана Горун
Ворог намагається рухатись на Харківщині – Зеленський (відео)

У традиційному вечірньому зверненні до народу Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на фронті складна.

“Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні”, – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ тримають оборону і не дають ворогові реалізувати задумане. Зокрема – захопити Донбас.

“Вони казали, що захоплять Донеччину навесні, влітку, восени… Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони… Ще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних”, – запевнив Зеленський.

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    • Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують активізацію військових дій на фронті цього тижня.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 07:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У традиційному вечірньому зверненні до народу Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на фронті складна".