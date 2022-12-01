Графики равномерного отключения света в Харькове разрабатываются — Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона напомнил, что обратился к АО «Харьковоблэнерго» с просьбой составить четкие и равномерные графики веерных отключений света по всем районам. По словам мэра, энергетики их уже разрабатывают и должны опубликовать на своем сайте.

«Складывалась ситуация, что одни дома отключались на больший период времени, другие совсем немножко, и это все возмущало людей, они обращались и ко мне, и в различные инстанции с тем, чтобы такие отключения осуществлялись равномерно по всему городу, поэтому сейчас облэнерго разрабатывает такие графики, опубликует их на своем сайте. И я очень просил, чтобы были отключения равномерные по всем районам города Харькова», — рассказал городской голова.

Также, по его словам, он обратился в профильное министерство с просьбой выделить дополнительные лимиты, чтобы «отключения были уменьшены».

«Несмотря на обстрелы, которые осуществляет наш враг по приграничным территориям Харьковской области, ситуация в Харькове стабильная. У нас есть энергоснабжение, есть веерные отключения электросетей. То, что касается объектов критической инфраструктуры, это водоснабжение, это теплоснабжение, это работа нашего электротранспорта — трамваев, троллейбусов, а также метрополитена, то это все сейчас работает стабильно», — добавил Терехов.

Напомним, что на сайте «Харьковоблэнерго» можно узнать, когда по вашему адресу в Харькове или области не будет света, заполнив форму с точным адресом.