Графіки рівномірного вимкнення світла в Харкові розробляються – Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону нагадав, що звернувся до АТ “Харківобленерго” з проханням скласти чіткі та рівномірні графіки віялових відключень світла по всіх районах. За словами мера, енергетики їх уже розробляють та мають опублікувати на своєму сайті.

“Складалась ситуація, що одні будинки відключалися на більший період часу, інші зовсім трошечки, і це все обурювало людей, вони звертались і до мене, і до різноманітних інстанцій з тим, щоб такі відключення здійснювалися рівномірно по всьому місту, тому зараз обленерго розробляє такі графіки, опублікує їх на своєму сайті. І я дуже просив, щоб були відключення рівномірні по всіх районах міста Харкова”, – розповів міський голова.

Також, за його словами, він звернувся до профільного міністерства з проханням виділити додаткові ліміти, щоб “відключення були зменшені”.

“Попри обстріли, які здійснює наш ворог по прикордонних територіях Харківської області, ситуація у Харкові стабільна. У нас є енергопостачання, є віялові відключення електромереж. Те, що стосується об’єктів критичної інфраструктури, це водопостачання, це теплопостачання, це робота нашого електротранспорту – трамваїв, тролейбусів, а також метрополітену, то це все зараз працює стабільно”, – додав Терехов.

Нагадаємо, що на сайті «Харківобленерго» можна дізнатися, коли за вашою адресою в Харкові чи області не буде світла, заповнивши форму.