Вытащили прямо из огня: в Харькове копы спасли людей из горящего дома (видео)
Четверо сотрудников подразделения патрульной полиции по охране общественного порядка днем 30 ноября спасли людей из дома по улице Маршала Конева, который охватил пожар.
Во время патрулирования полицейские Денис Даниленко, Игорь Кириченко, Михаил Сидельников и Артем Блищик увидели дым — и сразу бросились на помощь, рассказали в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.
«Приближаясь к зданию, инспекторы заметили мужчину. Он тщетно пытался потушить огонь, который уже охватил большую часть дома. Не теряя времени, патрульные выяснили, кто из жителей остался в доме и оперативно эвакуировали их из огня. В дальнейшем полицейские передали пострадавших медикам», — рассказали в ведомстве.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 19:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо сотрудников подразделения патрульной полиции по охране общественного порядка днем 30 ноября спасли людей из дома по улице Маршала Конева, который охватил пожар.".