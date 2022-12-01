У Харкові копи показали, як врятували людей з палаючого будинку (відео)
Четверо співробітників підрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку вдень 30 листопада врятували людей із будинку на вулиці Маршала Конєва, який охопила пожежа.
Під час патрулювання поліцейські Денис Даниленко, Ігор Кириченко, Михайло Сідельніков та Артем Блищик побачили дим – і одразу кинулися на допомогу, розповіли у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області.
“Наближаючись до будівлі, інспектори помітили чоловіка. Він марно намагався загасити вогонь, який вже охопив більшу частину будинку. Не гаючи часу, патрульні з’ясували, хто з мешканців залишився в домі та оперативно евакуювали їх з вогню. Надалі поліцейські передали потерпілих медикам”, – розповіли у відомстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 19:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо співробітників підрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку вдень 30 листопада врятували людей із будинку на вулиці Маршала Конєва, який охопила пожежа.".