Харьковщина под обстрелами: информация от Генштаба

В вечерней сводке Генштаба ВСУ — данные об обстрелах более десяти населенных пунктов Харьковской области.

«На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районы Шевченко, Стрелечьей, Красного, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Малой Волчьей, Двуречной и Богдановского», — перечислили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском и Лиманском направлениях российская армия обороняется. Но продолжает стрелять по мирному населению.

«Под огневым поражением танков и артиллерии оказались районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Напомним, прокуратура сообщила также об обстреле поселка Золочев, произошедшем днем 4 октября. Там полностью разрушен частный дом.