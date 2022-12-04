Харьковщина под обстрелами: информация от Генштаба
В вечерней сводке Генштаба ВСУ — данные об обстрелах более десяти населенных пунктов Харьковской области.
«На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районы Шевченко, Стрелечьей, Красного, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Малой Волчьей, Двуречной и Богдановского», — перечислили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
На Купянском и Лиманском направлениях российская армия обороняется. Но продолжает стрелять по мирному населению.
«Под огневым поражением танков и артиллерии оказались районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
Напомним, прокуратура сообщила также об обстреле поселка Золочев, произошедшем днем 4 октября. Там полностью разрушен частный дом.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 18:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаба ВСУ — данные об обстрелах более десяти населенных пунктов Харьковской области".