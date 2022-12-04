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Харьковщина под обстрелами: информация от Генштаба

Происшествия 18:15   04.12.2022
Оксана Горун
Харьковщина под обстрелами: информация от Генштаба

В вечерней сводке Генштаба ВСУ — данные об обстрелах более десяти населенных пунктов Харьковской области.

«На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районы Шевченко, Стрелечьей, Красного, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Малой Волчьей, Двуречной и Богдановского», — перечислили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском и Лиманском направлениях российская армия обороняется. Но продолжает стрелять по мирному населению.

«Под огневым поражением танков и артиллерии оказались районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Напомним, прокуратура сообщила также об обстреле поселка Золочев, произошедшем днем 4 октября. Там полностью разрушен частный дом.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 18:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаба ВСУ — данные об обстрелах более десяти населенных пунктов Харьковской области".