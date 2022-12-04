Харківщина під обстрілами: інформація від Генштабу

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ – дані про обстріли понад десяти населених пунктів Харківської області.

“На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського”, – перерахували у вечір Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському та Лиманському напрямах російська армія обороняється. Але продовжує стріляти по мирному населенню.

“Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, прокуратура поінформувала також про обстріл селища Золочів, що стався вдень 4 жовтня. Там повністю зруйновано приватний будинок.