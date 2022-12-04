В Харькове утром произошел пожар: погиб мужчина (фото)

Пожар случился в частном секторе Холодногорского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«4 декабря в 08:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Харькове на ул. Докучаева, 27. К месту вызова были направлены 3 оперативных отделения ГСЧС. К моменту их прибытия горел частный дом на площади 80 кв. м. В очаге пожара спасатели отыскали тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь локализовали к 9:11, а в 10:36 полностью потушили.

«По предварительным данным, причиной возникновения возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления», — отметили спасатели.

Читайте также: Спасенный на пожаре в Харькове котенок Картонка обживается у бойцов ГСЧС

Отметим, количество смертельных пожаров на Харьковщине возросло с момента наступления холодов. Как правило, людям стоят жизни неосторожные попытки согреться. Так, из-за нарушения правил безопасности при обращении с печью, 29 ноября погиб мужчина.