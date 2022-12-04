У Харкові вранці сталася пожежа: загинув чоловік (фото)
Пожежа сталася у приватному секторі Холодногірського району, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
“4 грудня о 08:37 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у м. Харкові на вул. Докучаєва, 27.
До місця виклику було направлено 3 оперативні відділення ДСНС. На момент їх прибуття горів приватний будинок на площі 80 кв.м. В осередку пожежі рятувальники відшукали тіло загиблого чоловіка, особа якого наразі встановлюється“, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь локалізували до 9:11, а о 10:36 повністю загасили.
“За попередніми даними, причиною виникнення займання могло стати порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення”, – зазначили рятувальники.
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Зазначимо, кількість смертельних пожеж на Харківщині зросла з моменту настання холодів. Як правило, людям вартують життя необережні спроби зігрітися. Так, через порушення правил безпеки при поводженні з піччю, 29 листопада загинув чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 13:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у приватному секторі Холодногірського району, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області".