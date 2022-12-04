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У Харкові вранці сталася пожежа: загинув чоловік (фото)

Події 13:47   04.12.2022
Оксана Горун
У Харкові вранці сталася пожежа: загинув чоловік (фото)

Пожежа сталася у приватному секторі Холодногірського району, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“4 грудня о 08:37 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у м. Харкові на вул. Докучаєва, 27.
До місця виклику було направлено 3 оперативні відділення ДСНС. На момент їх прибуття горів приватний будинок на площі 80 кв.м. В осередку пожежі рятувальники відшукали тіло загиблого чоловіка, особа якого наразі встановлюється“, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа у Харкові 4 грудня 4

Вогонь локалізували до 9:11, а о 10:36 повністю загасили.

Пожежа у Харкові 4 грудня 2

“За попередніми даними, причиною виникнення займання могло стати порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення”, – зазначили рятувальники.

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    Зазначимо, кількість смертельних пожеж на Харківщині зросла з моменту настання холодів. Як правило, людям вартують життя необережні спроби зігрітися. Так, через порушення правил безпеки при поводженні з піччю, 29 листопада загинув чоловік.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 13:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у приватному секторі Холодногірського району, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області".