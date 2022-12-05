Из-за временных отключений света задерживается поезд в Изюм на Харьковщине

В настоящее время из-за временных отключений несколько составов идут с опозданием , сообщила Укрзализныця.

Поезда продолжают движение, резервные локомотивы Укрзализныци находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы.

Из-за временных отключений света задерживаются:

№712 Киев-Краматорск – 1 час.

№111 Киев-Изюм – 1 час. 33 мин.

Напомним, пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.

Всех довезем, как обычно.