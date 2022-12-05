Из-за временных отключений света задерживается поезд в Изюм на Харьковщине
В настоящее время из-за временных отключений несколько составов идут с опозданием , сообщила Укрзализныця.
Поезда продолжают движение, резервные локомотивы Укрзализныци находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы.
Из-за временных отключений света задерживаются:
№712 Киев-Краматорск – 1 час.
№111 Киев-Изюм – 1 час. 33 мин.
Напомним, пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.
Всех довезем, как обычно.
Читайте также: К юбилею философа. «Сковорода Експрес» будет ходить из Харькова в Ужгород
Новости по теме:
Вы читали новость: «Из-за временных отключений света задерживается поезд в Изюм на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 14:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время из-за временных отключений несколько составов идут с опозданием , сообщила Укрзализныця.".