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Из-за временных отключений света задерживается поезд в Изюм на Харьковщине

Общество 14:24   05.12.2022
Оксана Якушко
Из-за временных отключений света задерживается поезд в Изюм на Харьковщине

В настоящее время из-за временных отключений несколько составов идут с опозданием , сообщила Укрзализныця.

Поезда продолжают движение, резервные локомотивы Укрзализныци находятся в готовности, посадка и высадка идет через подземные переходы.

Из-за временных отключений света задерживаются:

№712 Киев-Краматорск – 1 час.
№111 Киев-Изюм – 1 час. 33 мин.

Напомним, пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.

Всех довезем, как обычно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 14:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время из-за временных отключений несколько составов идут с опозданием , сообщила Укрзализныця.".