Через тимчасові знеструмлення затримується потяг до Ізюму на Харківщині

Наразі через тимчасові знеструмлення кілька потягів йдуть із запізненням, повідомила Укрзалізниця.

Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви Укрзалізниці перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи.

Наразі через тимчасові знеструмлення затримуються:

№712 Київ-Краматорськ – 1 год.

№111 Київ-Ізюм – 1 год. 33 хв.

Нагадуємо, пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.