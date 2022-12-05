Через тимчасові знеструмлення затримується потяг до Ізюму на Харківщині
Наразі через тимчасові знеструмлення кілька потягів йдуть із запізненням, повідомила Укрзалізниця.
Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви Укрзалізниці перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи.
Наразі через тимчасові знеструмлення затримуються:
№712 Київ-Краматорськ – 1 год.
№111 Київ-Ізюм – 1 год. 33 хв.
Нагадуємо, пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 14:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі через тимчасові знеструмлення кілька потягів йдуть із запізненням, повідомила Укрзалізниця.".