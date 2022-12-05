Live
  • Понеділок 05.12.2022
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.54
    • 🔴

Через тимчасові знеструмлення затримується потяг до Ізюму на Харківщині

Суспільство 14:24   05.12.2022
Оксана Якушко
Через тимчасові знеструмлення затримується потяг до Ізюму на Харківщині

Наразі через тимчасові знеструмлення кілька потягів йдуть із запізненням, повідомила Укрзалізниця.

Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви Укрзалізниці перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи.

Наразі через тимчасові знеструмлення затримуються:

№712 Київ-Краматорськ – 1 год.

№111 Київ-Ізюм – 1 год. 33 хв.

Нагадуємо, пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.

Також читайте:  До ювілею філософа. «Сковорода Експрес» ходитиме з Харкова до Ужгорода

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

11:19
Була Пушкінська, стане Бандери: 22 вулиці перейменовують в Ізюмі (перелік)
15:57
Вийшла на колії: на Харківщині товарняк на смерть збив жінку (фото)
13:38
Прокурори на Харківщині знайшли схованку з документами колаборантів
21:05
Захотів бути “старостою” в окупації: жителю Ізюмщини повідомили про підозру
19:53
Убитого на Ізюмщині дитячого письменника Вакуленка поховають у Харкові

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Через тимчасові знеструмлення затримується потяг до Ізюму на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 14:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі через тимчасові знеструмлення кілька потягів йдуть із запізненням, повідомила Укрзалізниця.".