По Купянску ударили ракетами С-300: погибла женщина — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки. Информация об обстреле Купянска — предварительная, так как происшествие случилось в 4 утра.
«После 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется», — написал глава ХОВА Олег Синегубов в telegram.
В результате этого обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Также повреждены частные дома.
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Также, по информации главы ХОВА, под обстрелами за сутки были населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 09:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки. Информация об обстреле Купянска — предварительная, так как происшествие случилось в 4 утра".