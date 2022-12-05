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По Купянску ударили ракетами С-300: погибла женщина — Синегубов

Происшествия 09:25   05.12.2022
Оксана Горун
По Купянску ударили ракетами С-300: погибла женщина — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки. Информация об обстреле Купянска — предварительная, так как происшествие случилось в 4 утра.

«После 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется», — написал глава ХОВА Олег Синегубов в telegram.

В результате этого обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Также повреждены частные дома.

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    • Также, по информации главы ХОВА, под обстрелами за сутки были населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 09:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки. Информация об обстреле Купянска — предварительная, так как происшествие случилось в 4 утра".