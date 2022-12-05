По Купянску ударили ракетами С-300: погибла женщина — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки. Информация об обстреле Купянска — предварительная, так как происшествие случилось в 4 утра.

«После 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется», — написал глава ХОВА Олег Синегубов в telegram.

В результате этого обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Также повреждены частные дома.

Также, по информации главы ХОВА, под обстрелами за сутки были населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.