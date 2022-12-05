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По Куп’янську вдарили ракетами С-300: загинула жінка – Синєгубов

Події 09:25   05.12.2022
Оксана Горун
По Куп’янську вдарили ракетами С-300: загинула жінка – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу. Інформація про обстріл Куп’янська – попередня, оскільки подія сталася о 4-й ранку.

“Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка, детальна інформація уточнюється”, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Внаслідок цього обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Також пошкоджено приватні будинки.

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    • За інформацією голови ХОВА, під обстрілом за добу були населені пункти Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 09:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу. Інформація про обстріл Куп’янська – попередня, оскільки подія сталася о 4-й ранку".