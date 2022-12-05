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Враг задействовал авиацию для ударов возле села на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:40   05.12.2022
Елена Нагорная
Враг задействовал авиацию для ударов возле села на Харьковщине — Генштаб

Районы 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, возле одного из них — села Кисловка Купянского района — враг также задействовал авиацию для ударов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что на Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеским обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Бугроватка, Гатище, Бочковое, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двуречная.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. В Харьковской области совершил обстрелы по районам населенных пунктов Вишневое, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крохмальное.

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«Задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки», — также отмечается в сообщении.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 18:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, возле одного из них — села Кисловка Купянского района — враг также задействовал авиацию для ударов.".