Враг задействовал авиацию для ударов возле села на Харьковщине — Генштаб

Районы 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, возле одного из них — села Кисловка Купянского района — враг также задействовал авиацию для ударов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что на Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеским обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Бугроватка, Гатище, Бочковое, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двуречная.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. В Харьковской области совершил обстрелы по районам населенных пунктов Вишневое, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крохмальное.

«Задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки», — также отмечается в сообщении.