Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік села на Харківщині – Генштаб
Райони 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, біля одного з них – села Кислівка Куп’янського району – ворог також задіяв авіацію для ударів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
Зазначається, що на Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна.
На Куп’янському та Лиманському напрямках супротивник веде оборону. У Харківській області здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне.
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“Задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки”, – також йдеться в повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 18:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, біля одного з них – села Кислівка Куп’янського району – ворог також задіяв авіацію для ударів.".