Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік села на Харківщині – Генштаб

Райони 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, біля одного з них – села Кислівка Куп’янського району – ворог також задіяв авіацію для ударів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Зазначається, що на Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна.

На Куп’янському та Лиманському напрямках супротивник веде оборону. У Харківській області здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне.



“Задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки”, – також йдеться в повідомленні.