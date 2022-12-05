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Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік села на Харківщині – Генштаб

Події 18:40   05.12.2022
Олена Нагорна
Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік села на Харківщині – Генштаб

Райони 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, біля одного з них – села Кислівка Куп’янського району – ворог також задіяв авіацію для ударів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Зазначається, що на Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна.

На Куп’янському та Лиманському напрямках супротивник веде оборону. У Харківській області здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне.

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“Задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки”, – також йдеться в повідомленні.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 18:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, біля одного з них – села Кислівка Куп’янського району – ворог також задіяв авіацію для ударів.".