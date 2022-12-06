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На Салтовке — авария на водопроводе: часть района без воды

Происшествия 11:39   06.12.2022
Оксана Горун
На Салтовке — авария на водопроводе: часть района без воды Фото: КП «Харьковводоканал»

В Салтовском районе — авария на водопроводе диаметром 1000 миллиметров, сообщили в КП «Харьковводоканал».

«Из-за устранения нештатной ситуации на водоводе D=1000 мм по ул. Ивана Камышева с 11:00 до 24:00 6 декабря временно прекращено водоснабжение жителей Туркестанского поселка», — сообщили коммунальщики.

Кроме того, в части района воду подают с пониженным давлением. Это касается части Салтовки, ограниченной улицами:
– Салтовское шоссе, пр. Льва Ландау, пр. Юбилейным, ул. Академика Павлова, ул. Натальи Ужвий, ул. Гвардейцев-Широнинцев.

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    • На время проведения ремонтных работ коммунальщики обещают обеспечить подвоз автоцистернами предприятия.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 11:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе — авария на водопроводе диаметром 1000 миллиметров, сообщили в КП «Харьковводоканал»".