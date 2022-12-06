На Салтовке — авария на водопроводе: часть района без воды
Фото: КП «Харьковводоканал»
В Салтовском районе — авария на водопроводе диаметром 1000 миллиметров, сообщили в КП «Харьковводоканал».
«Из-за устранения нештатной ситуации на водоводе D=1000 мм по ул. Ивана Камышева с 11:00 до 24:00 6 декабря временно прекращено водоснабжение жителей Туркестанского поселка», — сообщили коммунальщики.
Кроме того, в части района воду подают с пониженным давлением. Это касается части Салтовки, ограниченной улицами:
– Салтовское шоссе, пр. Льва Ландау, пр. Юбилейным, ул. Академика Павлова, ул. Натальи Ужвий, ул. Гвардейцев-Широнинцев.
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На время проведения ремонтных работ коммунальщики обещают обеспечить подвоз автоцистернами предприятия.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 11:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе — авария на водопроводе диаметром 1000 миллиметров, сообщили в КП «Харьковводоканал»".