На Салтівці – аварія на водопроводі: частина району без води

У Салтівському районі – аварія на водопроводі діаметром 1000 міліметрів, повідомили у КП “Харківводоканал”.

“Через усунення нештатної ситуації на водоводі D=1000 мм на вул. Івана Камишева з 11:00 до 24:00 6 грудня тимчасово припинено водопостачання мешканців Туркестанського селища”, – повідомили комунальники.

Крім того, в частині району воду подають зі зниженим тиском. Це стосується частини Салтівки, що обмежена вулицями:

– Салтівське шосе, пр. Льва Ландау, пр. Ювілейним, вул. Академіка Павлова, вул. Наталії Ужвій, вул. Гвардійців-Широнінців.

На час проведення ремонтних робіт комунальники обіцяють забезпечити підвезення автоцистернами підприємства.