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На Салтівці – аварія на водопроводі: частина району без води

Події 11:39   06.12.2022
Оксана Горун
На Салтівці – аварія на водопроводі: частина району без води

У Салтівському районі – аварія на водопроводі діаметром 1000 міліметрів, повідомили у КП “Харківводоканал”.

“Через усунення нештатної ситуації на водоводі D=1000 мм на вул. Івана Камишева з 11:00 до 24:00 6 грудня тимчасово припинено водопостачання мешканців Туркестанського селища”, – повідомили комунальники.

Крім того, в частині району воду подають зі зниженим тиском. Це стосується частини Салтівки, що обмежена вулицями:
– Салтівське шосе, пр. Льва Ландау, пр. Ювілейним, вул. Академіка Павлова, вул. Наталії Ужвій, вул. Гвардійців-Широнінців.

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    • На час проведення ремонтних робіт комунальники обіцяють забезпечити підвезення автоцистернами підприємства.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 11:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі – аварія на водопроводі діаметром 1000 міліметрів, повідомили у КП “Харківводоканал”".