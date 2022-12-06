На Салтівці – аварія на водопроводі: частина району без води
У Салтівському районі – аварія на водопроводі діаметром 1000 міліметрів, повідомили у КП “Харківводоканал”.
“Через усунення нештатної ситуації на водоводі D=1000 мм на вул. Івана Камишева з 11:00 до 24:00 6 грудня тимчасово припинено водопостачання мешканців Туркестанського селища”, – повідомили комунальники.
Крім того, в частині району воду подають зі зниженим тиском. Це стосується частини Салтівки, що обмежена вулицями:
– Салтівське шосе, пр. Льва Ландау, пр. Ювілейним, вул. Академіка Павлова, вул. Наталії Ужвій, вул. Гвардійців-Широнінців.
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На час проведення ремонтних робіт комунальники обіцяють забезпечити підвезення автоцистернами підприємства.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 11:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі – аварія на водопроводі діаметром 1000 міліметрів, повідомили у КП “Харківводоканал”".