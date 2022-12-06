Российская армия обстреляла 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 6 декабря сообщил об обстрелах Харьковской области: на Слобожанском и Купянском направлении по селам и поселкам били из танков, минометов и артиллерии.

«На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Волоховка, Ольховатка, Двуречная, Красное, Огурцово, Старица, Стрелечья, Терновая Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

На Купянском направлении обстрелы производили из танков, минометов и ствольной артиллерии. Удары пришлись по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное.

В Генштабе также сообщили итоги ракетной атаки, которую российские террористы произвели по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины 5 декабря. Россияне ударили по территории Украины 70 ракетами типов: Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и «Калибр». Более 60 ракет сбили подразделениями ПВО Сил обороны Украины. В том числе силы ПВО и авиация сбили все ракеты, летевшие над Харьковщиной.