Російська армія обстріляла 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 6 грудня повідомив про обстріл Харківської області: на Слобожанському та Куп’янському напрямку по селах та селищах били з танків, мінометів та артилерії.
“На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Волохівка, Вільхуватка, Дворічна, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
На Куп’янському напрямку обстріли проводили з танків, мінометів та ствольної артилерії. Удари припали по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане та Крохмальне.
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У Генштабі також повідомили підсумки ракетної атаки, яку російські терористи провели по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України 5 грудня. Росіяни вдарили територією України 70 ракетами типів: Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П і “Калібр”. Понад 60 ракет збили підрозділами ППО Сил оборони України. У тому числі сили ППО та авіація збили всі ракети, що летіли над Харківщиною.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 07:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 6 грудня повідомив про обстріл Харківської області: на Слобожанському та Куп’янському напрямку по селах та селищах били з танків, мінометів та артилерії".