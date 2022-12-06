В многоэтажку на Харьковщине, поврежденную обстрелом, вернули газ

Газовики сообщили, что заменили поврежденные участки сетей и вернули газ 150 семьям, живущим в доме.

Газоснабжение возобновили в многоэтажке Чугуева, которую пыталась разрушить российская армия.

«Газовики заменили перебитые газопроводы дома и вернули энергоноситель для 150 семей», — сообщили в «Харьковгазе».

По оперативной информации предприятия, в целом в области за день к газу подключили около 800 домов.

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Напомним, накануне газовикам пришлось повторно пускать газ в дома Старого Салтова — неизвестные перекрыли газопровод, ведущий в поселок.