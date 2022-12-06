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В многоэтажку на Харьковщине, поврежденную обстрелом, вернули газ

Общество 12:07   06.12.2022
Оксана Горун
В многоэтажку на Харьковщине, поврежденную обстрелом, вернули газ Фото: АО «Харьковгаз»

Газовики сообщили, что заменили поврежденные участки сетей и вернули газ 150 семьям, живущим в доме.

Газоснабжение возобновили в многоэтажке Чугуева, которую пыталась разрушить российская армия.

«Газовики заменили перебитые газопроводы дома и вернули энергоноситель для 150 семей», — сообщили в «Харьковгазе».

По оперативной информации предприятия, в целом в области за день к газу подключили около 800 домов.

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    • Напомним, накануне газовикам пришлось повторно пускать газ в дома Старого Салтова — неизвестные перекрыли газопровод, ведущий в поселок.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 12:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В многоэтажку на Харьковщине, поврежденную обстрелом, вернули газ".