В многоэтажку на Харьковщине, поврежденную обстрелом, вернули газ
Фото: АО «Харьковгаз»
Газовики сообщили, что заменили поврежденные участки сетей и вернули газ 150 семьям, живущим в доме.
Газоснабжение возобновили в многоэтажке Чугуева, которую пыталась разрушить российская армия.
«Газовики заменили перебитые газопроводы дома и вернули энергоноситель для 150 семей», — сообщили в «Харьковгазе».
По оперативной информации предприятия, в целом в области за день к газу подключили около 800 домов.
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Напомним, накануне газовикам пришлось повторно пускать газ в дома Старого Салтова — неизвестные перекрыли газопровод, ведущий в поселок.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 12:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В многоэтажку на Харьковщине, поврежденную обстрелом, вернули газ".