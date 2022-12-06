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У багатоповерхівку на Харківщині, пошкоджену обстрілом, повернули газ

Суспільство 12:07   06.12.2022
Оксана Горун
У багатоповерхівку на Харківщині, пошкоджену обстрілом, повернули газ

Газовики повідомили, що замінили пошкоджені ділянки мереж та повернули газ 150 сім’ям, які мешкають у будинку.

Газопостачання відновили у багатоповерхівці Чугуєва, яку намагалася зруйнувати російська армія.

“Газовики замінили перебиті газопроводи будинку та повернули енергоносій для 150 сімей”, – повідомили у “Харківгазі”.

За оперативною інформацією підприємства, загалом в області за день до газу підключили близько 800 будинків.

  • Читайте також: На Харківщині у Старому Салтові газовики ремонтують розподільні газопроводи

    • Нагадаємо, напередодні газовикам довелося повторно пускати газ до будинків Старого Салтова – невідомі перекрили газопровід, що веде до селища.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 12:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газовики повідомили, що замінили пошкоджені ділянки мереж та повернули газ 150 сім’ям, які мешкають у будинку".