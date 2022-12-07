Земли у водоема в Харькове незаконно отдали под дома полицейским — прокуратура
Прокуратура требует вернуть в собственность территориальной громады 1,38 га земель возле Алексеевского лугопарка в Харькове, которые, по данным ведомства, были переданы ЖСК незаконно.
В апреле 2019 года Харьковский горсовет бесплатно отдал в частную собственность жилищно-строительному кооперативу два земельных участка по въезду Буковому вблизи Алексеевского лугопарка стоимостью почти 60 миллионов гривен, сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
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Отмечается, что владельцами земли, выделенной за счет жилой и общественной застройки, стали пятеро сотрудников полиции. Все они находились в очереди горсовета на улучшение жилищных условий, и на участках планировалось возведение сблокированных домов для правоохранителей.
Прокуратура подала иск в суд об отмене решения горсовета и решений о государственной регистрации участков.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 18:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура требует вернуть в собственность территориальной громады 1,38 га земель возле Алексеевского лугопарка в Харькове, которые, по данным ведомства, были переданы ЖСК незаконно.".