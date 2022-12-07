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Земли у водоема в Харькове незаконно отдали под дома полицейским — прокуратура

Происшествия 18:47   07.12.2022
Елена Нагорная
Земли у водоема в Харькове незаконно отдали под дома полицейским — прокуратура Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура требует вернуть в собственность территориальной громады 1,38 га земель возле Алексеевского лугопарка в Харькове, которые, по данным ведомства, были переданы ЖСК незаконно.

В апреле 2019 года Харьковский горсовет бесплатно отдал в частную собственность жилищно-строительному кооперативу два земельных участка по въезду Буковому вблизи Алексеевского лугопарка стоимостью почти 60 миллионов гривен, сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

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Отмечается, что владельцами земли, выделенной за счет жилой и общественной застройки, стали пятеро сотрудников полиции. Все они находились в очереди горсовета на улучшение жилищных условий, и на участках планировалось возведение сблокированных домов для правоохранителей.

Прокуратура подала иск в суд об отмене решения горсовета и решений о государственной регистрации участков.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 18:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура требует вернуть в собственность территориальной громады 1,38 га земель возле Алексеевского лугопарка в Харькове, которые, по данным ведомства, были переданы ЖСК незаконно.".