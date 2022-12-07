Землі біля водойми в Харкові незаконно віддали поліцейським – прокуратура
Прокуратура вимагає повернути у власність територіальної громади 1,38 га земель біля Олексіївського лугопарку у Харкові, які, за даними відомства, було передано ЖБК незаконно.
У квітні 2019 року Харківська міськрада безкоштовно віддала у приватну власність житлово-будівельному кооперативу дві земельні ділянки по в’їзду Буковому поблизу Олексіївського лугопарку вартістю майже 60 мільйонів гривень, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
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Зазначається, що власниками землі, виділеної за рахунок житлової та громадської забудови, стали п’ятеро співробітників поліції. Усі вони перебували у черзі міськради на покращення житлових умов, і на ділянках планувалося зведення зблокованих будинків для правоохоронців.
Прокуратура подала позов до суду про відміну рішення міськради та рішень про державну реєстрацію ділянок.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 18:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура вимагає повернути у власність територіальної громади 1,38 га земель біля Олексіївського лугопарку у Харкові, які, за даними відомства, було передано ЖБК незаконно.".