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Землі біля водойми в Харкові незаконно віддали поліцейським – прокуратура

Події 18:47   07.12.2022
Олена Нагорна
Землі біля водойми в Харкові незаконно віддали поліцейським – прокуратура

Прокуратура вимагає повернути у власність територіальної громади 1,38 га земель біля Олексіївського лугопарку у Харкові, які, за даними відомства, було передано ЖБК незаконно.

У квітні 2019 року Харківська міськрада безкоштовно віддала у приватну власність житлово-будівельному кооперативу дві земельні ділянки по в’їзду Буковому поблизу Олексіївського лугопарку вартістю майже 60 мільйонів гривень, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

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Зазначається, що власниками землі, виділеної за рахунок житлової та громадської забудови, стали п’ятеро співробітників поліції. Усі вони перебували у черзі міськради на покращення житлових умов, і на ділянках планувалося зведення зблокованих будинків для правоохоронців.

Прокуратура подала позов до суду про відміну рішення міськради та рішень про державну реєстрацію ділянок.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 18:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура вимагає повернути у власність територіальної громади 1,38 га земель біля Олексіївського лугопарку у Харкові, які, за даними відомства, було передано ЖБК незаконно.".