Защитники Харьковщины уничтожили вражеский БТР (видео)
Фото: кадр из видео
Харьковские военные из 92 ОМБр и добровольцы «Хартии» прямым попаданием превратили в факел БТР российской армии на Сватовском направлении.
Видео уничтожения вражеской техники опубликовали в telegram добровольческого подразделения «Хартия».
«Прямое попадание во вражеский БТР. Профессиональная работа артиллерии 92-й бригады и добровольческого подразделения «Хартия» на Сватовском направлении в Луганской области», — подписали видео защитники Харьковщины.
Напомним, военные аналитики отмечают, что на небольшой части территории Харьковской области, которая остается оккупированной, враг накапливает резервы. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай даже предположил, что российская армия может предпринять попытку наступления на Купянск.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 07:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские военные из 92 ОМБр и добровольцы «Хартии» прямым попаданием превратили в факел БТР российской армии на Сватовском направлении".