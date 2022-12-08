Захисники Харківщини знищили ворожий БТР (відео)

Харківські військові з 92 ОМБр та добровольці “Хартії” прямим попаданням перетворили на смолоскип БТР російської армії на Сватівському напрямку.

Відео знищення ворожої техніки опублікували в телеграмі добровольчого підрозділу “Хартія”.

“Пряме попадання у ворожий БТР. Професійна робота артилерії 92-ї бригади та добровольчого підрозділу “Хартія” на Сватівському напрямку на Луганщині”, – підписали відео захисники Харківщини.

Нагадаємо, військові аналітики зазначають, що на невеликій частині території Харківської області, яка залишається окупованою, ворог накопичує резерви. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай навіть припустив, що російська армія може спробувати наступати на Куп’янськ.