Чем занимались «народные милиционеры» в Боровой, рассказали в облпрокуратуре
Очередным коллаборантам в Харьковской области сообщили о подозрении. Это трое жителей Боровой, которые во время оккупации поселка работали в «народной милиции».
Как рассказывают в облпрокуратуре, 31-летний мужчина работал «старшим патрульным» и агитировал всех вступать в «народную милицию», его ровесница заняла должность «дознавателя» — проводила «досудебные расследования» и наказывала задержанных общественными работами, а 27-летний «оперуполномоченный» патрулировал поселок и охранял здание псевдоправоохранительного органа.
Читайте также: В Балаклее роспропаганда звучала через громкоговорители: задержан коллаборант
Всем сообщили о подозрении по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Новости по теме:
Вы читали новость: «Чем занимались «народные милиционеры» в Боровой, рассказали в облпрокуратуре»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 21:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередным коллаборантам в Харьковской области сообщили о подозрении. Это трое жителей Боровой, которые во время оккупации поселка работали в «народной милиции».".