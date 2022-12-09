Чем занимались «народные милиционеры» в Боровой, рассказали в облпрокуратуре

Очередным коллаборантам в Харьковской области сообщили о подозрении. Это трое жителей Боровой, которые во время оккупации поселка работали в «народной милиции».

Как рассказывают в облпрокуратуре, 31-летний мужчина работал «старшим патрульным» и агитировал всех вступать в «народную милицию», его ровесница заняла должность «дознавателя» — проводила «досудебные расследования» и наказывала задержанных общественными работами, а 27-летний «оперуполномоченный» патрулировал поселок и охранял здание псевдоправоохранительного органа.

Всем сообщили о подозрении по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура