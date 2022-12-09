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Чем занимались «народные милиционеры» в Боровой, рассказали в облпрокуратуре

Происшествия 21:48   09.12.2022
Елена Нагорная
Чем занимались «народные милиционеры» в Боровой, рассказали в облпрокуратуре

Очередным коллаборантам в Харьковской области сообщили о подозрении. Это трое жителей Боровой, которые во время оккупации поселка работали в «народной милиции».

Как рассказывают в облпрокуратуре, 31-летний мужчина работал «старшим патрульным» и агитировал всех вступать в «народную милицию», его ровесница заняла должность «дознавателя» — проводила «досудебные расследования» и наказывала задержанных общественными работами, а 27-летний «оперуполномоченный» патрулировал поселок и охранял здание псевдоправоохранительного органа.

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Всем сообщили о подозрении по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 21:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередным коллаборантам в Харьковской области сообщили о подозрении. Это трое жителей Боровой, которые во время оккупации поселка работали в «народной милиции».".