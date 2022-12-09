Чим займалися “народні міліціонери” в Боровій, розповіли в облпрокуратурі

Черговим колаборантам у Харківській області повідомили про підозру. Це троє мешканців Борової, які під час окупації селища працювали у “народній міліції”.

Як розповідають в облпрокуратурі, 31-річний чоловік працював “старшим патрульним” і агітував усіх вступати до “народної міліції”, його ровесниця обійняла посаду “дізнавачки” – проводила “досудові розслідування” та карала затриманих громадськими роботами, а 27-річний “оперуповноважений” патрулював селище та охороняв будівлю псевдоправоохоронного органу.

Усім повідомили про підозру за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).





Фото: Харківська облпрокуратура