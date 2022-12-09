Чим займалися “народні міліціонери” в Боровій, розповіли в облпрокуратурі
Черговим колаборантам у Харківській області повідомили про підозру. Це троє мешканців Борової, які під час окупації селища працювали у “народній міліції”.
Як розповідають в облпрокуратурі, 31-річний чоловік працював “старшим патрульним” і агітував усіх вступати до “народної міліції”, його ровесниця обійняла посаду “дізнавачки” – проводила “досудові розслідування” та карала затриманих громадськими роботами, а 27-річний “оперуповноважений” патрулював селище та охороняв будівлю псевдоправоохоронного органу.
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Усім повідомили про підозру за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 21:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговим колаборантам у Харківській області повідомили про підозру. Це троє мешканців Борової, які під час окупації селища працювали у “народній міліції”.".