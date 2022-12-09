В Купянске разрушен Дом культуры, произошел пожар на площади 1500 кв. м
В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Купянска за прошедшие сутки. Город, пробывший более полугода в «русском мире», теперь стал главным объектом агрессии РФ на Харьковщине.
«Около 07:45 обстрелом со стороны оккупационных войск существенно поврежден дом культуры в городе Купянске», — сообщили утром 9 декабря в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также вчера, 8 декабря, около 16 часов в Купянске из-за обстрела произошел масштабный пожар на одном из предприятий.
«В 15:55 спасатели выехали на ликвидацию последствий обстрела одного из предприятий в г. Купяске, на территории которого загорелся склад. Площадь горения составляла 1500 кв. м. Спасатели 44-й ДПРЧ работали под постоянными обстрелами, постоянно подвергаясь опасности», — отметили в ГСЧС.
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Напомним, вечером 8 декабря армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковскому району. Пострадали Безлюдовская и Песочинская громады — в обеих повреждены частные дома. В результате обстрела ранения получили четверо человек, трое из них в больнице, один — в тяжелом состоянии.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Купянска за прошедшие сутки. Город, пробывший более полугода в «русском мире», теперь стал главным объектом агрессии РФ на Харьковщине".