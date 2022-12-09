У Куп’янську зруйновано Будинок культури, сталася пожежа на площі 1500 кв. м

У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Куп’янська минулої доби. Місто, яке пробуло понад півроку в “русском мире”, тепер стало головним об’єктом агресії РФ на Харківщині.

“Близько 07:45 обстрілом з боку окупаційних військ суттєво пошкоджено будинок культури у місті Куп’янську”, – повідомили вранці 9 грудня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також учора, 8 грудня, близько 16 години в Куп’янську через обстріл сталася масштабна пожежа на одному з підприємств.

“О 15:55 рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу одного з підприємств у м. Куп’яську, на території якого спалахнув склад. Площа горіння становила 1500 кв. м. Рятувальники 44-ї ДПРЧ працювали під постійними обстрілами, постійно наражаючись на небезпеку”, – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 8 грудня армія РФ завдала ракетного удару по Харківському району. Постраждали Безлюдівська та Пісочинська громади – в обох пошкоджені приватні будинки. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, троє з них у лікарні, один чоловік – у тяжкому стані.