Фиксировать преступления РФ на Харьковщине помогают представители суда в Гааге

В Харьковскую область приезжают эксперты из разных стран, которые помогают документировать преступления российских военных, в частности регион посещают представители Международного уголовного суда.

Об этом спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал в эфире национального телемарафона.

«Представители Международного уголовного суда предоставляют методику и советы относительно того, как нужно документировать преступления, чтобы это было надлежащей доказательной базой. Как их квалифицировать по международному законодательству и по украинскому законодательству, чтобы мы не проделывали эту работу дважды, а сразу делали это качественно, и это ложилось в основу обвинений будущих российских властей», — пояснил Чубенко.

Также он напомнил, что в регион со специальным оборудованием приезжали французские жандармы, которые помогли установить вид оружия, из которого 25 сентября вблизи села Куриловка Купянского района оккупанты расстреляли гражданскую автоколонну.

«С первого дня полномасштабного вторжения почти на каждый обстрел выезжала мобильная следственно-оперативная группа, и почти все обстрелы были задокументированы в тот день, когда были совершены. В документацию преступлений входит осмотр места происшествия с фиксацией пострадавших лиц. Также изымаются остатки боеприпасов, которые находятся на этом месте, делаются GPS-координаты всех остатков боеприпасов и мест попадания, фиксируется сторона, с которой было попадание, вид вооружения, делается фото- и видеосъемка, и эти доказательства ложатся в основу уголовного производства. И с этим материалом можно будет работать через длительное время», — отметил Чубенко.

Также он напомнил, что с начала полномасштабной войны на Харьковщине было открыто более 9,5 тысяч уголовных производств, из них около 6,5 тысяч — по фактам обстрелов, нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ). Около 1,5 тысячи уголовных производств — это кражи и мародерства, совершенные военными РФ. Есть случаи изнасилований, убийств, пыток.