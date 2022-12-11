Документувати злочини РФ на Харківщині допомагають представники суду в Гаазі
До Харківської області приїжджають експерти з різних країн, які допомагають документувати злочини російських військових, зокрема регіон відвідують представники Міжнародного кримінального суду.
Про це речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів в етері національного телемарафону.
“Представники Міжнародного кримінального суду надають методику та поради щодо того, як потрібно документувати злочини, аби це було належною доказовою базою, як їх кваліфікувати за міжнародним законодавством та за українським законодавством, аби ми не проробляли цю роботу двічі, а одразу робили це якісно, і це лягало в основу обвинувачень майбутніх російської влади”, – пояснив Чубенко.
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Також він нагадав, що до регіону зі спеціальним обладнанням приїжджали французькі жандарми, які допомогли встановити вид зброї, з якої 25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району окупанти розстріляли цивільну автоколону.
“Із першого дня повномасштабного вторгнення майже на кожен обстріл виїжджала мобільна слідчо-оперативна група, і майже всі обстріли були задокументовані в той день, коли були здійснені. У документацію злочинів входить огляд місця події із фіксацією постраждалих осіб. Також вилучаються залишки боєприпасів, які знаходяться на цьому місці, робляться GPS-координати всіх залишків боєприпасів та місць влучання, фіксується сторона, з якої було влучання, вид озброєння, робиться фото- та відеозйомка, і ці докази лягають в основу кримінального провадження. І з цим матеріалом можна буде працювати через тривалий час”, – зазначив Чубенко.
Речник нагадав, що з початку повномасштабної війни на Харківщині було відкрито понад 9,5 тисяч кримінальних проваджень, з яких близько 6,5 тисяч – за фактами обстрілів, порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ). 1,5 тисяч кримінальних проваджень – це крадіжки та мародерства, вчинені військовими РФ. Є випадки зґвалтувань, вбивств і тортур.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 16:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харківської області приїжджають експерти з різних країн, які допомагають документувати злочини російських військових, зокрема регіон відвідують представники Міжнародного кримінального суду.".