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Kraken показал, как их бойцы выбили оккупантов из двух сел Купянщины (видео)

Общество 19:49   12.12.2022
Елена Нагорная
Kraken показал, как их бойцы выбили оккупантов из двух сел Купянщины (видео)

Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken показало, как их штурмовые группы освобождали села Кисловка и Котляровка Купянского района.

«Спецподразделение Kraken продолжает выполнять боевые задачи по деоккупации украинской земли. Штурмовыми группами подразделения были освобождены еще два населенных пункта — Кисловка и Котляровка, что на севере от Сватово», — говорится в публикации в Telegram-канале бойцов.

О том, что оккупантов выбили из Кисловки и Котляровки, Kraken писал 14 октября.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken показало, как их штурмовые группы освободили села Кисловка и Котляровка Купянского района.".