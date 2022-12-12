Kraken показал, как их бойцы выбили оккупантов из двух сел Купянщины (видео)
Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken показало, как их штурмовые группы освобождали села Кисловка и Котляровка Купянского района.
«Спецподразделение Kraken продолжает выполнять боевые задачи по деоккупации украинской земли. Штурмовыми группами подразделения были освобождены еще два населенных пункта — Кисловка и Котляровка, что на севере от Сватово», — говорится в публикации в Telegram-канале бойцов.
О том, что оккупантов выбили из Кисловки и Котляровки, Kraken писал 14 октября.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 19:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken показало, как их штурмовые группы освободили села Кисловка и Котляровка Купянского района.".