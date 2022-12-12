Kraken показал, как их бойцы выбили оккупантов из двух сел Купянщины (видео)

Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken показало, как их штурмовые группы освобождали села Кисловка и Котляровка Купянского района.

«Спецподразделение Kraken продолжает выполнять боевые задачи по деоккупации украинской земли. Штурмовыми группами подразделения были освобождены еще два населенных пункта — Кисловка и Котляровка, что на севере от Сватово», — говорится в публикации в Telegram-канале бойцов.

О том, что оккупантов выбили из Кисловки и Котляровки, Kraken писал 14 октября.