Kraken показав, як їхні бійці вибили окупантів із двох сіл Куп’янщини (відео)

Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken показав, як їхні штурмові групи звільняли села Кислівка та Котлярівка Куп’янського району.

“Спецпідрозділ Kraken продовжує виконувати бойові завдання з деокупації української землі. Штурмовими групами підрозділу були звільненні ще два населенних пункта – Кислівка та Котлярівка, що на півночі від Сватово”, – йдеться у публікації в Telegram-каналі бійців.

Про те, що окупантів вибили з Кислівки та Котлярівки, Kraken уже писав 14 жовтня.