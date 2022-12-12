Наступила на мину: на Харьковщине ранена 58-летняя женщина — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки в Харьковской области — одна пострадавшая.

«По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в городе Балаклея 58-летняя женщина получила ранение – наступила на взрывоопасный предмет. Госпитализирована в среднем состоянии», — написал Синегубов в telegram.

Он также повторил информацию Генштаба ВСУ об обстрелах 12 населенных пунктов региона. По данным Синегубова, больше всего от обстрелов страдают населенные пункты на Купянском направлении. За прошедшие сутки там, по предварительной информации, жертв нет.

Без пострадавших обошлось и в Харьковском районе, где российская армия обстреляла дачный поселок в селе Глубокое. Там горели два дачных домика.