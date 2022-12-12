Наступила на міну: на Харківщині поранено 58-річну жінку – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу на Харківщині – одна постраждала.

“За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у місті Балаклія 58 річна жінка отримала поранення – наступила на вибухонебезпечний предмет. Госпіталізована в середньому стані”, – написав Синєгубов у телеграм.

Він також повторив інформацію Генштабу ЗСУ про обстріли 12 населених пунктів регіону. За даними Синєгубова, найбільше від обстрілів страждають населені пункти на Куп’янському напрямку. За минулу добу там, за попередньою інформацією, жертв немає.

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Без постраждалих обійшлося і в Харківському районі, де російська армія обстріляла дачне селище у селі Глибоке. Там горіли два дачні будиночки.