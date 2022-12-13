Live
  • Вторник 13.12.2022
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.6
    • 🟢

Еще одну станцию метро в Харькове украсили к Новому году (фото)

Общество 20:37   13.12.2022
Елена Нагорная
Еще одну станцию метро в Харькове украсили к Новому году (фото) Фото: ХС

В Харькове продолжают украшать станции метро к Новому году и Рождеству. Так, праздничная атмосфера уже царит и на платформе «Исторического музея».

Об этом МГ «Объектив» сообщил спикер метрополитена, советник городского головы Вячеслав Хитрин.

Как видно на фото, опубликованных в соцсетях, станцию украсили гирляндами из искусственной хвои, двумя светодиодными ангелами и новогодним шаром, а рядом установили живые ели в горшках.


Фото: ХС

Читайте также: Харьковчане смогут встретить Новый год в метро: Терехов назвал условие

Напомним, что главную новогоднюю елку Харькова — искусственное дерево высотой 5,5 метров — установили на станции метро «Университет». Ее официальное открытие запланировано на 19 декабря, однако программа еще не сообщалась.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:55
«Пункти незламності» на Харьковщине открыты для всех круглосуточно — Синегубов
19:27
Мощный генератор подарили Харькову немцы: его установили в Слободском районе
18:59
Проезд по ряду дорог Харьковщины из-за стихии до утра закрыт, но не для всех
18:37
Ракетный удар, обстрелы из танков и артиллерии: сводка Генштаба по Харьковщине
17:15
Зоопарк Харькова заключил первый договор на достройку вольеров с начала войны

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Еще одну станцию метро в Харькове украсили к Новому году (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 20:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают украшать станции метро к Новому году и Рождеству. Так, праздничная атмосфера уже царит и на платформе «Исторического музея».".