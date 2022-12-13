Еще одну станцию метро в Харькове украсили к Новому году (фото)
Фото: ХС
В Харькове продолжают украшать станции метро к Новому году и Рождеству. Так, праздничная атмосфера уже царит и на платформе «Исторического музея».
Об этом МГ «Объектив» сообщил спикер метрополитена, советник городского головы Вячеслав Хитрин.
Как видно на фото, опубликованных в соцсетях, станцию украсили гирляндами из искусственной хвои, двумя светодиодными ангелами и новогодним шаром, а рядом установили живые ели в горшках.
Фото: ХС
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Напомним, что главную новогоднюю елку Харькова — искусственное дерево высотой 5,5 метров — установили на станции метро «Университет». Ее официальное открытие запланировано на 19 декабря, однако программа еще не сообщалась.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 20:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают украшать станции метро к Новому году и Рождеству. Так, праздничная атмосфера уже царит и на платформе «Исторического музея».".