Ще одну станцію метро в Харкові прикрасили до Нового року (фото)

У Харкові продовжують прикрашати станції метро до Нового року та Різдва. Так, святкова атмосфера вже панує на платформі “Історичного музею”.

Про це МГ “Об’єктив” повідомив речник метрополітену, радник міського голови В’ячеслав Хитрін.

Як видно на фото, опублікованих у соцмережах, станцію прикрасили гірляндами зі штучної хвої, двома світлодіодними янголами та новорічною кулею, а поряд встановили живі ялини в горщиках.



Фото: ХС

Нагадаємо, що головну новорічну ялинку Харкова – штучне дерево 5,5 метрів заввишки – встановили на станції метро “Університет”. Її офіційне відкриття заплановане на 19 грудня, проте програма ще не повідомлялася.