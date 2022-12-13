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На Харьковщине на пожарах, не связанных с войной, погибли 93 человека

Происшествия 08:08   13.12.2022
Павел Велицкий
На Харьковщине на пожарах, не связанных с войной, погибли 93 человека

Такую статистику трагических последствий пожаров, произошедших с начала 2022 года, сообщили в ГУ ГСЧС Украины на Харьковщине.

В ГСЧС отмечают, что люди часто становятся жертвами неудачных попыток обогреться. Также спасателей беспокоит, что в условиях онлайн-обучения часто дома предоставленными самим себе остаются дети. Подробности – в сюжете МГ «Объектив».

С начала года в Харьковской области произошло 2796 пожаров по причинам, не связанным военными действиями. На пожарах погибли 93 человека, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сергей Колосовский, начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

С начала этого года произошло 5496 пожаров. На них погибли 101 человек. 2700 пожаров произошло в результате боевых действий. Люди погибли в жилом фонде на пожарах, не относящихся по причине боевых действий, — 93 человека. 10 случаев, в которых гибли люди по два и даже вот недавно, 8 декабря, в селе Хорошево погибли три человека. Вся семья. Причина смерти – это неисправное печное отопление, в результате чего люди задохнулись и умерли.

На сегодняшний день все дети находятся на онлайн форме обучения. Все находятся дома. К сожалению, стабильно отключения электроэнергии. Занятия прерываются, и дети предоставлены сами себе. Хотелось бы еще раз напомнить нашим гражданам, харьковчанам, что каждый из вас сможет спасти только сам свою жизнь. Это отношение к безопасности, это отношение к правилам. Это отношение к своим детям.

Автор: Павел Велицкий

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 08:08;

    • Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Такую статистику трагических последствий пожаров, произошедших с начала 2022 года, сообщили в ГУ ГСЧС Украины на Харьковщине".