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На Харківщині на пожежах, не пов’язаних із війною, загинули 93 особи

Події 08:08   13.12.2022
Павло Велицький
На Харківщині на пожежах, не пов’язаних із війною, загинули 93 особи

Таку статистику трагічних наслідків пожеж, що сталися з початку 2022 року, повідомили в ГУ ДСНС України на Харківщині.

У ДСНС зазначають, що люди часто стають жертвами невдалих спроб обігрітися. Також рятувальників непокоїть, що в умовах онлайн-навчання часто вдома наданими самим собі залишаються діти. Подробиці – в сюжеті МГ “Об’єктив”.

З початку року в Харківській області сталося 2796 пожеж із причин, не пов’язаних із воєнними діями. На пожежах загинули 93 особи, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Сергій Колосовський, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Харківській області

З початку цього року сталося 5496 пожеж. На них загинула 101 особа. 2700 пожеж сталося внаслідок бойових дій. Люди загинули в житловому фонді на пожежах, які не стосуються бойових дій, – 93 особи. 10 випадків, у яких гинули люди по два і навіть ось недавно, 8 грудня, у селі Хорошеве загинули троє людей. Уся родина. Причина смерті – це несправне пічне опалення, внаслідок чого люди задихнулися та померли.

На сьогоднішній день усі діти знаходяться на онлайн формі навчання. Усі знаходяться вдома. На жаль, стабільні відключення електроенергії. Заняття перериваються, і діти надані самі собі. Хотілося б ще раз нагадати нашим громадянам, харків’янам, що кожен із вас зможе врятувати лише саме своє життя. Це ставлення до безпеки, це ставлення до правил. Це ставлення до своїх дітей.

Автор: Павло Велицький

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 08:08;

    • Кореспондент Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Таку статистику трагічних наслідків пожеж, що сталися з початку 2022 року, повідомили в ГУ ДСНС України на Харківщині".