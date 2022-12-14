Поезда метро в Харькове вновь едут на Салтовку
Перерыв движения поездов в метро, о котором предупреждали харьковчан, оказался непродолжительным.
Движение в сторону станций «Героев труда», «Студенческая» и «Академика Павлова» перекрывали в целом на промежуток времени около 20 минут.
В 9:51 в метрополитене сообщили о том, что закрыли движение.
А уже в 10:10 проинформировали: «Движение по Салтовской линии Харьковского метрополитена выполняется в полном объеме: от станции «Исторический музей» до станции «Героев труда» и в обратном направлении».
О причинах приостановки движения в метрополитене не проинформировали.
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Напомним, на двух станциях метро в Харькове установили новогодние декорации. Как они выглядят — в репортаже МГ «Объектив».
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перерыв движения поездов в метро, о котором предупреждали харьковчан, оказался непродолжительным".