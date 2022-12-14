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Поезда метро в Харькове вновь едут на Салтовку

Общество 10:20   14.12.2022
Оксана Горун
Поезда метро в Харькове вновь едут на Салтовку

Перерыв движения поездов в метро, о котором предупреждали харьковчан, оказался непродолжительным.

Движение в сторону станций «Героев труда», «Студенческая» и «Академика Павлова» перекрывали в целом на промежуток времени около 20 минут.

В 9:51 в метрополитене сообщили о том, что закрыли движение.

А уже в 10:10 проинформировали: «Движение по Салтовской линии Харьковского метрополитена выполняется в полном объеме: от станции «Исторический музей» до станции «Героев труда» и в обратном направлении».

О причинах приостановки движения в метрополитене не проинформировали.

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    • Напомним, на двух станциях метро в Харькове установили новогодние декорации. Как они выглядят — в репортаже МГ «Объектив».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 10:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перерыв движения поездов в метро, о котором предупреждали харьковчан, оказался непродолжительным".