Поїзди метро в Харкові знову їдуть на Салтівку
Перерва руху поїздів у метро, про яку попереджали харків’ян, виявилася нетривалою.
Рух у бік станцій “Героїв праці”, “Студентська” та “Академіка Павлова” перекривали загалом на проміжок часу близько 20 хвилин.
О 9:51 у метрополітені повідомили, що закрили рух.
А вже о 10:10 поінформували: “Рух Салтівською лінією Харківського метрополітену виконується в повному обсязі: від станції “Історичний музей” до станції “Героїв праці” та у зворотному напрямку”.
Про причини зупинення руху в метрополітені не поінформували.
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Нагадаємо, на двох станціях метро в Харкові встановили новорічні декорації. Як вони виглядають – у репортажі МГ “Об’єктив”.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перерва руху поїздів у метро, про яку попереджали харків’ян, виявилася нетривалою".