Поїзди метро в Харкові знову їдуть на Салтівку

Перерва руху поїздів у метро, ​​про яку попереджали харків’ян, виявилася нетривалою.

Рух у бік станцій “Героїв праці”, “Студентська” та “Академіка Павлова” перекривали загалом на проміжок часу близько 20 хвилин.

О 9:51 у метрополітені повідомили, що закрили рух.

А вже о 10:10 поінформували: “Рух Салтівською лінією Харківського метрополітену виконується в повному обсязі: від станції “Історичний музей” до станції “Героїв праці” та у зворотному напрямку”.

Про причини зупинення руху в метрополітені не поінформували.

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Нагадаємо, на двох станціях метро в Харкові встановили новорічні декорації. Як вони виглядають – у репортажі МГ “Об’єктив”.