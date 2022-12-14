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Поїзди метро в Харкові знову їдуть на Салтівку

Суспільство 10:20   14.12.2022
Оксана Горун
Поїзди метро в Харкові знову їдуть на Салтівку

Перерва руху поїздів у метро, ​​про яку попереджали харків’ян, виявилася нетривалою.

Рух у бік станцій “Героїв праці”, “Студентська” та “Академіка Павлова” перекривали загалом на проміжок часу близько 20 хвилин.

О 9:51 у метрополітені повідомили, що закрили рух.

А вже о 10:10 поінформували: “Рух Салтівською лінією Харківського метрополітену виконується в повному обсязі: від станції “Історичний музей” до станції “Героїв праці” та у зворотному напрямку”.

Про причини зупинення руху в метрополітені не поінформували.

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    • Нагадаємо, на двох станціях метро в Харкові встановили новорічні декорації. Як вони виглядають – у репортажі МГ “Об’єктив”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 10:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перерва руху поїздів у метро, ​​про яку попереджали харків’ян, виявилася нетривалою".