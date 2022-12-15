На пожарах в Харькове погибли два человека — ГСЧС

Смертельные пожары в Харькове возникли по причинам, не связанным с боевыми действиями.

«За минувшие сутки на пожарах, случившихся по бытовым причинам, погибли два человека. События произошли в Индустриальном и Слободском районах Харькова», — сообщила в утренней сводке пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Подробности о событиях спасатели обещают предоставить позже. Кроме того, в ГСЧС отметили, что пожарные спасли человека на пожаре, произошедшем в Валках.

В целом за сутки в Харьковской области случилось 14 пожаров, один из них — из-за российских обстрелов. Горело двухэтажное здание в Купянском районе.

Использовано иллюстративное фото.