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На пожарах в Харькове погибли два человека — ГСЧС

Происшествия 08:20   15.12.2022
Оксана Горун
На пожарах в Харькове погибли два человека — ГСЧС Фото: ГСЧС

Смертельные пожары в Харькове возникли по причинам, не связанным с боевыми действиями.

«За минувшие сутки на пожарах, случившихся по бытовым причинам, погибли два человека. События произошли в Индустриальном и Слободском районах Харькова», — сообщила в утренней сводке пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Подробности о событиях спасатели обещают предоставить позже. Кроме того, в ГСЧС отметили, что пожарные спасли человека на пожаре, произошедшем в Валках.

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В целом за сутки в Харьковской области случилось 14 пожаров, один из них — из-за российских обстрелов. Горело двухэтажное здание в Купянском районе.

Использовано иллюстративное фото.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 08:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельные пожары в Харькове возникли по причинам, не связанным с боевыми действиями".