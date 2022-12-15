На пожежах у Харкові загинули двоє людей – ДСНС
Фото: ГСЧС
Смертельні пожежі у Харкові виникли через причини, не пов’язані з бойовими діями.
“За минулу добу на пожежах, що трапилися з побутових причин, загинуло двоє людей. Події сталися в Індустріальному та Слобідському районах Харкова”, – повідомила в ранковому зведенні пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Подробиці про події рятувальники обіцяють надати пізніше. Крім того, в ДСНС зазначили, що пожежні врятували людину під час НС, що сталася у Валках.
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Загалом за добу в Харківській області сталося 14 пожеж, одна з них – через російські обстріли. Горіла двоповерхова будівля в Куп’янському районі.
Використано ілюстративне фото.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 08:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельні пожежі у Харкові виникли через причини, не пов’язані з бойовими діями".