На пожежах у Харкові загинули двоє людей – ДСНС

Смертельні пожежі у Харкові виникли через причини, не пов’язані з бойовими діями.

“За минулу добу на пожежах, що трапилися з побутових причин, загинуло двоє людей. Події сталися в Індустріальному та Слобідському районах Харкова”, – повідомила в ранковому зведенні пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Подробиці про події рятувальники обіцяють надати пізніше. Крім того, в ДСНС зазначили, що пожежні врятували людину під час НС, що сталася у Валках.

Загалом за добу в Харківській області сталося 14 пожеж, одна з них – через російські обстріли. Горіла двоповерхова будівля в Куп’янському районі.

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