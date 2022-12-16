На Харьковщине полиция разоблачила коллаборанта, работавшего при рф участковым
На Харьковщине обнаружили очередного предателя, добровольно сотрудничавшего с врагом, сообщила полиция Харьковской области.
После полномасштабного вторжения рф на территорию Украины 33-летний мужчина с мая по сентябрь 2022 года добровольно работал «участковым Боровского отдела полиции» в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории – «народной полиции».
После деоккупации Изюмского района следователи Харьковского РУП №2 заочно сообщили о подозрении 33-летнему местному жителю в коллаборационной деятельности.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине обнаружили очередного предателя, добровольно сотрудничавшего с врагом, сообщила полиция Харьковской области.".