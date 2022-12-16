На Харьковщине полиция разоблачила коллаборанта, работавшего при рф участковым

На Харьковщине обнаружили очередного предателя, добровольно сотрудничавшего с врагом, сообщила полиция Харьковской области.

После полномасштабного вторжения рф на территорию Украины 33-летний мужчина с мая по сентябрь 2022 года добровольно работал «участковым Боровского отдела полиции» в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории – «народной полиции».

После деоккупации Изюмского района следователи Харьковского РУП №2 заочно сообщили о подозрении 33-летнему местному жителю в коллаборационной деятельности.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.