На Харківщині поліція викрила колаборанта, який при окупантах був дільничим

На Харківщині виявили чергового зрадника, який добровільно співпрацював із ворогом, повідомила поліція Харківської області.

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України 33-річний чоловік з травня по вересень 2022 року добровільно працював «дільничним Борівського відділу поліції» у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території – «народній поліції».

Після деокупації Ізюмського району слідчі Харківського РУП №2 заочно повідомили про підозру 33-річному місцевому мешканцю у колабораційній діяльності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.