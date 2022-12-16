Отдавал лес на блиндажи оккупантов: на Харьковщине лесничий пойдет под суд

В суд направлен обвинительный акт по делу главного лесничего ГП «Волчанское лесное хозяйство», который во время временной оккупации города сотрудничал с захватчиками.

Лесничий, в частности, занимался вопросами заготовки древесины, которая шла на строительство защитных укреплений и блиндажей захватчиков. Кроме того, фигурант вербовал на работу жителей Волчанска, а зарплату выплачивал российскими рублями, рассказали в пресс-службе ГБР.

«Служащий получил от представителей РФ предложение на занятие должности «директора» в незаконно созданном органе оккупационной власти — ГП «Волчанское лесное хозяйство». Предатель осуществлял подбор кадров, которые должны были работать в незаконном органе», — также сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

После деоккупации Волчанска мужчина скрывался от правосудия. Правоохранители задержали его на освобожденной территории.

Бывший сотрудник лесхоза обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.