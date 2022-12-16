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Отдавал лес на блиндажи оккупантов: на Харьковщине лесничий пойдет под суд

Происшествия 19:14   16.12.2022
Елена Нагорная
Отдавал лес на блиндажи оккупантов: на Харьковщине лесничий пойдет под суд Фото: Харьковская облпрокуратура

В суд направлен обвинительный акт по делу главного лесничего ГП «Волчанское лесное хозяйство», который во время временной оккупации города сотрудничал с захватчиками.

Лесничий, в частности, занимался вопросами заготовки древесины, которая шла на строительство защитных укреплений и блиндажей захватчиков. Кроме того, фигурант вербовал на работу жителей Волчанска, а зарплату выплачивал российскими рублями, рассказали в пресс-службе ГБР.

«Служащий получил от представителей РФ предложение на занятие должности «директора» в незаконно созданном органе оккупационной власти — ГП «Волчанское лесное хозяйство». Предатель осуществлял подбор кадров, которые должны были работать в незаконном органе», — также сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

После деоккупации Волчанска мужчина скрывался от правосудия. Правоохранители задержали его на освобожденной территории.

Бывший сотрудник лесхоза обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 19:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направлен обвинительный акт по делу главного лесничего ГП «Волчанское лесное хозяйство», который во время временной оккупации города сотрудничал с захватчиками.".