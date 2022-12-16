Віддавав ліс на бліндажі окупантів: на Харківщині лісничий піде під суд

До суду направлено обвинувальний акт у справі головного лісничого ДП “Вовчанське лісове господарство”, який під час тимчасової окупації міста співпрацював із загарбниками.

Лісничий, зокрема, займався питаннями заготівлі деревини, яка йшла на будівництво захисних укріплень та бліндажів загарбників. Крім того, фігурант вербував на роботу мешканців Вовчанська, а зарплату виплачував російськими рублями, розповіли у пресслужбі ДБР.

” Службовець отримав від представників РФ пропозицію на зайняття посади «директора» у незаконно створеному органі окупаційної влади – ГП «Волчанское лесное хозяйство». Зрадник здійснював підбір кадрів, які мали працювати у незаконному органі”, – також повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Після деокупації Вовчанська чоловік переховувався від правосуддя. Правоохоронці затримали його на звільненій території.

Колишнього співробітника лісгоспу звинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.